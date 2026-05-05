Nemački stručnjak Edin Terzić biće od sledeće sezone trener fudbalera Atletik Bilbaa, saopštio je danas španski klub.

Terzić (43) je sa Atletik Bilbaom potpisao ugovor do 30. juna 2028. godine. On će na klupi španskog kluba naslediti Ernesta Valverdea koji će na kraju sezone napusti Atletik Bilbao.

Novi trener Atletik Bilbaa je tokom karijere samostalno radio jedino u Borusiji Dortmund, sa kojom je 2021. godine osvojio Kup Nemačke, a 2024. je odveo klub do finala Lige šampiona.

Atletik Bibao se nalazi na osmom mestu na tabeli španskog prenstva sa 44 boda, a u sledećem kolu dočekaće Valensiju.