Edin Terzić se posle dve godine vraća trenerskom poslu.

On je napustio Borusiju Dortmund u junu 2024. godine pošto je sa Milionerima igrao finale Lige šampiona u kojem je poražen od Real Madrida 2:0.

Dovođen je u vezu sa nekoliko klubova, ali će sledeće sezone raditi u Španiji.

Naime, postigao je dogovoro da preuzme ekipu Atletik Bilbaa, pošto je Ernesto Valverde najavio odlazak na kraju sezone.

Od stranaca na klupi ovog kluba iz Baskije u poslednjih četvrt veka sedeli su samo Jup Hajnkes, Marselo Bjelsa i Eduardo Berizo.