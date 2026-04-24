Srpski fudbaler Filip Matijašević na kraju sezone će preći iz Čukaričkog u Salcburg, saopštila su danas dva kluba. Transfer će iznositi 4.000.000 evra.

Međutim, ovde nije kraj izlaznim transferima "brđana", jer su u istom danu realizovali još jedan posao.

Štoper Čuke Vojin Serafimović, koji je igrao na pozajmici u portugalskom Famalikau, biće otkupljen za 500.000 evra.

Iako nije upisao nastup za prvi tim, u Portugalu su procenili da im se ispati da izvoje pola miliona evra za mladog štopera, pa su tako na Banovom brdu kompletirali dva velika posla.