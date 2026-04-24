Dušan Lajović poražen je u drugom kolu Mastersa u Madridu od Francuza Artura Rinderkneša 6:3, 6:2.

Srpski teniser je tako posle pobede u prvom kolu protiv Lorenca Sonega, sada morao da se pomiri sa porazom od Francuza, koji je bio bolji u dva seta.

U prvom je odlučio samo jedan brejk, koji je Rinderkneš napravio u šestom gemu.

Lajović je pružio bolji otpor u drugom setu, gde je uspevao da održi egal sve do polovine seta, kada je franucuski teniser napravio brejk i potom rutisnki priveo meč kraju.

Srpski teniser ni posle drugog meča nije uspeo da odnese pobedu protiv Rinderkneša, koji će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz duela Rubljev-Kopriva.