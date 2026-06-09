Legendarni fudbaler Partizana Dževad Prekazi govorio je za hrvatski "Večenji list" o teškim momentima u karijeri. Dotakao se, pre svega, momenta kada je bio oteran iz Humske.

– Nisu mi hteli produžiti ugovor jer sam im smetao. Nisam bio ljubitelj tadašnje Uprave – jasan je Prekazi.

Ipak, nije bilo brige za Prekazije jer je imao ponude na stolu. Zvala ga je i Crvena Zvezda.

– U to vreme zvali su me iz Zvezde, Dinama i Prištine. Dragan Džajić i ja nekoliko smo puta razgovarali telefonom, doslovce mi je tada rekao da su mi vrata Zvezde uvek otvorena. Vlatko Marković je opet insistirao da se preselim na Maksimir. Trebao sam Dinamu, govorio mi je da ako potpišem za Dinamo, istovremeno potpisujem i za Nicu jer je on tada tamo bio trener. Trebalo je samo da, igrajući u Dinamu, napunim 28 godina – otkriva legendarni fudbaler.

Na kraju je, ipak, izabrao Split.

– Sve je to bilo lepo, ali nisam mogao prevariti ljude iz Hajduka. Njima sam dao reč da dolazim u Split – zaključio je Dževad Prekazi.