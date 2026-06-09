Izbor dresova pred Mundijal uvek je aktuelna tema, a poslednja je posebno izazvala pažnju u našem regionu. Dres reprezentacije Hrvatske, prema mišljenju uglednog i poznatog "The Athletic", najružniji je na čitavom turniru.

Prepoznatljive kockice, u nešto izmenjenom dizajnu, očigledno se nisu svidele Britancima, pa su ga svrstali na čak 48 mesto liste, odnosno poslednje.

-Ajoj. Hm. Ne. Razumljiva je napast da se poigrate s već etabliranim dizajnom, ali petljanje po kultnim hrvatskim "kockicama" hod je po žici, a "Nike" je s ovim dresom, nažalost, pao. Za početak, kvadratići su premaleni, i to pre nego što uopšte dođemo do one glupe bele ploče po sredini. Izgleda kao da je neko pokušao urediti dres na mobilnom telefonu, obojio pola u belo i onda odustao jer mu je dosadilo. Jednostavno ne - kažu Britanci.

Kako li će Hrvati regovati na sve ovo ostaje da se vidi...