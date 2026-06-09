Veliku buru i bes navijača izazvao je mostarski gvardijan (starešina franjevačkog samostana) i župnik, fra Mario Knezović. Komentarišući uspeh Bosne i Hercegovine koja je, uz Hrvatsku, jedina reprezentacija s Balkana koja je obezbedila vizu za Mundijal, Knezović nije birao reči.

Gostujući u jednoj emisiji, fra Mario Knezović je otvoreno osporio značaj istorijskog uspeha "Zmajeva", ističući da je novi format takmičenja obezvredio plasman.

- Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo, nije istina. Kriterijum za Svetsko prvenstvo je da tamo idu 32 reprezentacije, a onda su se ovi zbog love dosetili, hajde da povećamo na 48. To je dodatno, ovo je socijalni šešir bio za sirotinju i ne znam ni ja za koga - rekao je fra Mario Knezović u jednoj emisiji.

Smatra da plasman Bosne i Hercegovine na Svetsko prvenstvo ne može da se poredi sa onim iz 2014. godine u Brazilu, pošto je sada bilo lakše otići na Mundijal.

- Sledeće prvenstvo će kažu biti već sa 64. Znači kriterijum je nikakav. I ne možemo govoriti da je uspeh Bosne i Hercegovine 2026. kao 2014. kada se tada BiH na pravi način plasirala u Brazil među 32 reprezentacije. To je plasman, ovo je drugo laž, šarena laža - dodao je on.