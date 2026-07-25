Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn sa 4:0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona u Severnoj Irskoj.

Pun stadion u malom mestu blizu Belfasta došao je da vidi svoj tim kako igra protiv bivšeg šampiona Evrope, a posebno ih je oduševio Marko Arnautović koga pamte po igranju u Premijer ligi Engleske.

Tokom zagrevanja jedan od navijača mu je dobacio u šali: "Marko, pokaži im kako se to radi", a napadač je imao spreman odgovor:

- Stiglo je moje vreme - rekao je Arnautović i nasmejao sebe, ali i navijače koji su se oduševili.