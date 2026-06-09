Dugogodišnji trener omladinaca Crvene zvezde i legenda kluba sa "Marakane", Nenad Milijaš, odlučio je da napravi najvažniji korak u karijeri i krene put seniorskoj fudbala.

Milijaš je odlučio da se prihvati ozbiljnog izazova i preuzme ekipu TSC-a iz Bačke Topole.

Glavni zadatak, naravno, biće da ekspresno vrati klub sa severa Srbije u elitu.

Milijaš je trenerskim poslom počeo da se bavi 2019. godine kada je četiri godine bio pomoćnik Dejanu Stankoviću i Vladanu Milojeviću. U isto vreme je dve godine bio asistent u omladinskoj reprezentaciji Srbije. Od 2023. godine počeo je da void omladince kluba sa "Marakane" i osvojio tri titule šampiona.