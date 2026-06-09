Posle produžetka saradnje sa Karlikom Džonsom i Đoanom Penjarojom, novi ugovor sa Partizanom uskoro bi mogao da potpiše i Tonje Džekiri (32, 212), saznaje nezvanično Meridian sport!

Centar koji je zimus došao iz CSKA umesto Tajrika Džonsa brzo se uklopio u crno-beli tim i pokazao da je izuzetno pouzdan igrač.

Džekiri je u Evroligi odigrao 15 mečeva i imao prosek 7,5 poena, 5 skokova i 1,4 asistencije, dok je u ABA ligi na 17 mečeva imao gotovo istovetan učinak kao u elitnom evropskom takmičenju – 9,4 poena uz 4,9 skokova i 1,6 asistencija.

Ako je suditi po angažmanu Kevarijusa Hejsa i potencijalnom produženju ugovora sa snažnim Nigerijcem, centarska linija Partizana bi naredne sezone trebalo da bude popunjena čvrstim, jakim defanzivcima. Trenutno je u timu i Bruno Fernando, koji ima opciju izlaska iz ugovora sa crno-belima.