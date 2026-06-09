Naime, on je u navodnom dao intervju Mladenu Pavkoviću, čoveku koji je osuđivan zbog zlostavljanja tinejdžerke.

Zaista konfuzan potez selektora Hrvatske. Dalić je tokom celog jučerašnjeg dana bio u centru pažnje jer je bio nervozan i sukobio se sa novinarima, ali sada je nešto potpuno drugačije.

Dalić je dao intervju čoveku koji je osuđivan za zlostavljanje maloletnice, Mladenu Pavkoviću.

Oni jesu pričali o predstojećem Svetskom prvenstvu, ali je ovo zaista jedan sraman potez selektora jedne nacije koja za nekoliko dana treba da nastupi na Mundijalu.

Mladen Pavković je bio osuđen zato što je prisilno gurnuo jezik u usta devojci. On je bio predsednik udruženja ratnik veterana i on je zloupotrebio svoj položaj. Zlostavljao je devojku u svojoj kancelariji, dok je ona tu radila preko studentske službe i imala je u tom trenutku samo 18 godina. On je zbog toga osuđen na sedam meseci zatvora, sada već davne 2016. godine.

Na kraju Hrvati tvrde da je sve izmšiljeno.