Kako prenosi hrvatski portal Index.hr, slovenački medij Ekipa24 posvetio je veliku pažnju situaciji u taboru „vatrenih“, uz naslov koji je izazvao dosta reakcija: „Ludo je ovo što Hrvati rade pred utakmicu sa Slovenijom. Zamislite…“

Slovenci su posebno iznenađeni odnosom dela javnosti i medija prema selektoru Zlatku Daliću, čoveku koji je Hrvatsku doveo do srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine i bronze u Kataru četiri godine kasnije.

Prema pisanju Ekipe24, iako su najveći uspesi hrvatskog fudbala ostvareni upravo pod njegovim vođstvom, Dalić se poslednjih meseci suočava sa ozbiljnim kritikama. Deo navijača i medija osporava njegove odluke, a pojedini čak smatraju da zasluge za istorijske rezultate pripadaju isključivo kvalitetu igrača, a ne radu stručnog štaba.

Glavna tema polemika jeste spisak reprezentativaca i način na koji selektor bira igrače za nacionalni tim.

Kritičari smatraju da Dalić previše veruje fudbalerima koji godinama imaju važnu ulogu u reprezentaciji, dok pojedini igrači u odličnoj formi ostaju po strani. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li Hrvatska ulazi u proces smene generacija sporije nego što bi trebalo.

Pred duel sa Slovenijom, hrvatski selektor je na konferenciji za medije jasno poručio da ne planira da menja principe po kojima vodi reprezentaciju.

Dalić je istakao da stoji iza svog načina rada i rezultata koje je ostvario, naglašavajući da reprezentacija funkcioniše drugačije od kluba i da hijerarhija unutar tima ima veliku važnost.