FK Crvena zvezda je postigla dogovor o otkupu defanzivca Strahinje Erakovića od ruskog Zenita u transferu vrednom 3,5 miliona evra, javljaju tamošnji mediji.

Prema dostupnim informacijama koje prenosi ruski "Sport ekspres", deo dogovora predviđa i klauzulu po kojoj bi ruski klub imao pravo na 50 odsto od naredne prodaje srpskog reprezentativca, što dodatno daje značaj celokupnom poslu između dve strane.

O realizaciji transfera ranije je govorio i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, koji je potvrdio da se radi na otkupu fudbalera.

- Da, otkupićemo Erakovića, on je važan igrač za nas - rekao je Terzić za "Football 24".

Procene tržišta govore da njegova vrednost na platformi Transfermarkt iznosi oko 7,5 miliona evra, što dodatno naglašava potencijal koji Crvena zvezda vidi u njegovom trajnom povratku na Marakanu.