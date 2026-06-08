Anastasija, supruga novog igrača Gladbaha Juhima Konoplje (26), zvezda je Instagrama, koja je uživala na Maldivima pre selidbe u Nemačku.

Potpisivanjem ugovora do 2029. s ukrajinskim reprezentativcem Juhimom Konopljom (26), koji je stigao kao slobodan igrač iz Šahtjor Donjecka, Gladbah je napravio iskorak u letnjem prelaznom roku, ali...

Konoplja, koji igra na poziciji desnog beka i reprezentativac je svoje zemlje, izazvao je pažnju, ali ne zadugo. Čim se pojavila supruga Anastasija, pao je u drugi plan.

I nju vide kao novo pojačanje „ždrebaca“ jer je njen Instagram profil mamac za mnoge pripadnike jačeg pola pošto objavljuje delove ličnog i porodičnog života.

S Konopljom je u braku od 2022, imaju ćerku i uvek izgleda fantastično na fotografijama.