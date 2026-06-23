Žene navijaju, podržavaju i slave svaki korak reprezentativaca Gane tokom Mundijala 2026. One su dokaz da iza svakog uspešnog muškarca…

Poslednjih dana defanzivac „Crnih zvezda“ Džerom Opoku (27, Bašakšehir) postao je tema razgovora na društvenim mrežama pošto su navijači zasipali hvalom njegovu suprugu Tanju, opisujući je kao „jednu od najpožrtvovanijih partnerki u reprezentativnom kampu“.

Neku vrstu slave na društvenim mrežama stekla je tokom i posle meča sa Ganom kada je viđena kako navija, a onda i čestita suprugu na pobedi.

Njena lepota, elegancija i podrška suprugu brzo su postale tema među fudbalskim navijačima na mreži. Smatraju je najlepšom suprugom u konkurenciji reprezentativaca Gane, iako nije poreklom iz Afrike.

Mnogi navijači su hvalili par, opisujući ih kao savršen spoj.