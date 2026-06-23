Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu pobedila pobedila selekciju Austrije rezulatom 2:0 u meču drugog kola grupe J.
Kapiten Argentine Lionel Mesi je golom u 38. minutu ušao u istoriju kao najbolji strelac svetskih prvenstva sa 17 pogodaka, a zatim je u 90+5. minutu postigao i 18. gol na Mundijalima.
Posle meča, u studiju RTS-a, proslavljeni srpski fudbaler Milan Lane Jovanović prisetio se jedne anegdote iz Barselone. Kao napadač Šahtjora nekadašnji reprezentativac Srbije igrao je prijateljsku utakmicu u Španiji protiv Barselone u sezoni 2003/04, kada se samo pričalo o "jednom talentovanom malom" Argentincu u La Masiji, omladinskoj školi Katalonaca.
- Kada sam bio član Šahtjora, trener nam je bio Bernd Šuster i proveli smo dve nedelje u Barseloni na pripremama. Igrali smo prijateljsku protiv Barselone, izgubili smo 2:3, tada je Luis Enrike igrao, što je bilo interesantno - rekao je Jovanović za Radio-televiziju Srbije i dodao:
- U razgovoru sa jednim od glavnih skauta za jugoistočnu Evropu, pitali smo 'Ko je ovde potencijalno najbolji igrač?'. Rekao nam je: 'Pričaju mnogo o jednom malom, ali čini mi se da je to predimenziorano i da on to neće biti'".
Jovanović je na tom primeru objasnio koliko je teško pogoditi koji igrač će dostići svetske vrhove, pa makar govorili i o Mesiju.
- Zašto ovo govorim? Jer ni najvećim stručnjacima nije lako da procene domet jednog igrača i dokle može da razvije svoj potencijal - objasnio je Lane Jovanović.
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