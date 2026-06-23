Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu pobedila pobedila selekciju Austrije rezulatom 2:0 u meču drugog kola grupe J.

Kapiten Argentine Lionel Mesi je golom u 38. minutu ušao u istoriju kao najbolji strelac svetskih prvenstva sa 17 pogodaka, a zatim je u 90+5. minutu postigao i 18. gol na Mundijalima.

Posle meča, u studiju RTS-a, proslavljeni srpski fudbaler Milan Lane Jovanović prisetio se jedne anegdote iz Barselone. Kao napadač Šahtjora nekadašnji reprezentativac Srbije igrao je prijateljsku utakmicu u Španiji protiv Barselone u sezoni 2003/04, kada se samo pričalo o "jednom talentovanom malom" Argentincu u La Masiji, omladinskoj školi Katalonaca.