Fudbalska reprezentacija Norveške savladala je Senegal rezultatom 3:2 u utakmici drugog kola I grupe na Svetskom prvenatvu.

Markus Pedersen u 43. i Erling Haland u 48. i 58. minutu bili su strelci za Norvešku, dok je Ismaila Sar pogađao za Senegal u 53. i 90+3. minutu.

Haland se na listi strelac sa četiri pogotka izjednačio sa Kilijanom Mbapeom, samo gol manje od Lionela Mesija.

Norveška se sa šest bodova u nokaut fazi pridružila Francuskoj, koja je ranije nadigrala Irak 3:0.

U poslednjem kolu, 26. juna, sastaju se: Norveška - Francuska i Senegal - Irak.