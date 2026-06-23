Nekadašnji fudbaler, a danas analitičar Rade Bogdanović ponovo je u centru pažnje. Rade je poznat kao neko ko nema dlake na jeziku, a sada je u žižu javnosti došao zbog komentara nakon utakmice između Belgije i Irana.

Meč je završen bez golova, a nekadašnji reprezentativac Jugoslavije je imao šta da kaže za tamnopute igrače.

- Nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 minuta. Igrao sam sa njima. Ranije smo morali da štitimo naše igrače kako ne bi napravili grešku, takav je savremeni fudbal. Na nivou Svetskog prvenstva, ovo ne sme da se dešava - rekao je Bogdanović za RTS.

Ovaj komentar se munjevitom brzinom proširio na društvenim mrežama, a o njemu bruje i ugledni evropski mediji.

"Rade Bogdanović, bivši napadač koji je postao stručni konsultant na srpskoj televiziji, izneo je rasističke komentare u nedelju uveče tokom utakmice Belgija–Iran" - stoji na uglednom francuskom sajtu "L'Ekip".

Pre nego što je postao jedno od prepoznatljivih televizijskih lica koje bez dlake na jeziku komentariše fudbalska dešavanja, Bogdanović je bio napadač poznat po borbenosti i temperamentu. Upravo taj temperament doveo ga je i do jednog od najpoznatijih incidenata u njegovoj karijeri.

U decembru 2000. godine Bogdanović je, braneći boje Verdera iz Bremena, dobio zabranu igranja šest meseci nakon što je pljunuo golmana Martina u lice tokom prvenstvene utakmice u kojoj je njegov Verder izgubio rezultatom 2:5 od Hanze iz Rostoka. Nakon isteka suspenzije nije dobijao priliku da igra za Verder.

Kasnije je priznao da je to bila greška koju nije smeo da napravi, ali da se sve dogodilo u deliću sekunde, usred haosa i uzavrelih emocija na terenu. Takođe, bio je svestan da posle tog incidenta više neće biti mesta za njega u Verderu.