Erling Haland je bio jedan od gostiju na svadbi italijanskog golmana Đanluiđija Donarume. Sjajni norveški napadač je u jednom trenutku okupio fudbalere, prijatelje i ostale prisutne, spustio ih na pod i organizovao zajedničko "veslanje", hit navijača sa Mundijala.

Učesnici su sedeli jedan iza drugog i sinhronizovano pomerali tela i ruke kao da se nalaze u vikinškom čamcu, dok je Haland bio predvodnik grupe.

Ovaj način slavlja je tokom nedavno završenog Svetskog prvenstva postao jedan od prepoznatljivih prizora.

"Vikinško veslanje" su popularizovali i proslavili navijači Norveške. Njihove masovne izvedbe na tribinama i ulicama gradova domaćina brzo su se proširile društvenim mrežama, pa je ono od navijačkog rituala postalo jedan od viralnih detalja prvenstva.

Sada je Haland odlučio da to prenese i van terena.