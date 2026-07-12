- Ovo je bilo ludo putovanje - rekao je Haland posle utakmice protiv Engleske.



Fudbalska reprezentacija Norveške nije danas uspela da se plasira u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju izgubila od Engleske posle produžetaka 1:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.



Na Hard Rok stadionu Norveška je povela u 36. minutu golom Andresa Šelderupa, a zatim je dvostruki strelac bio Džud Belingem, golovima u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena i u 93. minutu.



Haland je bio gotovo neprimetan u današnjoj utakmici i izašao je iz igre po završetku prvog produžetka. Imao je ukupno dva šuta, od kojih jedan u okvir gola.

Fudbaler Mančester sitija je jedna od najvećih zvezda ovogodišnjeg turnira u SAD, Kanadi i Meksiku, na kome je postigao sedam golova u četiri utakmice.

- Mislim da mi je ovo promenilo život, da budem iskren - naveo je Haland.

Po završetku utakmice ostao je na terenu da se pozdravi sa engleskim igračima ali i norveškim navijačima, nakon što je državni tim postigao najbolji rezultat na svetskim prvenstvima.



- Mislim da smo Norvešku ucrtali na fudbalsku mapu - rekao je Haland.