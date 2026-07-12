- Igrali smo na najvišem nivou, a sitnice nisu bile na našoj strani. Ali takav je život i sada nam je potrebno malo predaha. Poraz... Tako je, kako je. Ovo je sam vrh svetskog fudbala. Imali smo nekoliko problema na početku, prvih 20 minuta, ali zaista moram da pohvalim momke - rekao je Solbaken za norvešku televiziju TV2.



Fudbalska reprezentacija Norveške nije danas uspela da se plasira u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju izgubila od Engleske posle produžetaka 1:2, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.

Na Hard Rok stadionu Norveška je povela u 36. minutu golom Andresa Šelderupa, a zatim je dvostruki strelac bio Džud Belingem, golovima u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena i u 93. minutu.



Tokom utakmice Norveškoj je bio poništen gol, a kod izjednačujućeg gola Engleske čini se da je lopta na početku akcije zakačila kabl kamere iznad terena.



- Ne sećam se... danas je bilo mnogo spornih situacija. Gledali smo ih tokom čitavog Svetskog prvenstva i takve stvari se jednostavno dešavaju. Engleskoj želimo mnogo sreće u nastavku - naveo je selektor Norveške.



Solbaken je rekao da je ekipa imala podršku cele Norveške i da je opravdala očekivanja.

- Upravo sam na to najponosniji. Rekli smo da ćemo podići nivo igre kada stignemo na Svetsko prvenstvo posle sjajnih kvalifikacija i uspeli smo u tome. Momci su to ostvarili. Zajedno smo ovde već šest i po nedelja. Mislim da nikome nije bilo dosadno nijednog trenutka - naveo je on.