Zlatan Ibrahimović je kritikovao selektora Belgije Rudija Garsiju zbog dešavanja u završnici utakmice sa Španijom.

"Crvena furija" se plasirala u polufinale Svetskog prvenstva pošto je pobedila golom Mikela Merina u samom finišu meča.

Ibrahimović je u studiju FOX televizije rekao da Sene Lamens nikako nije smeo da stane na gol pre Majka Pendersa. Podsetimo, Lamens je u finišu meča zamenio povređenog Tiboa Kurtou i napravio ključnu grešku koju je Merino iskoristio i postigao pobedonosni pogodak.

- Smatram da je selektor odgovoran za ovaj poraz. To je odluka koja je Belgiju koštala utakmice - rekao je Ibrahimović, a zatim objasnio zašto smatra da je Belgija napravila veliku grešku.

- Zašto menjati Kurtou i uvesti Senea Lamensa iz Mančester junajteda, dok Majk Penders sedi na klupi? Da li je razlog to što Lamens brani za Mančester junajted, a Penders za Strazbur? Tako se ne bira golman reprezentacije. Pogotovo kada vidite šta se posle dogodilo.

Kritikovao je i Lamensa.

- Lamens nije golman za ovaj nivo. Precenjen je. Penders je mnogo bolji i to svi mogu da vide.

Posebno je oštar bio prema belgijskom stručnom štabu.