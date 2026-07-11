Scene koje su obišle svet bile su potresne - jedan od najboljih golmana današnjice izašao je sa terena u suzama, svestan da bi nova povreda mogla ponovo da ga odvoji od terena na duži period.

Sve je počelo u 67. minutu kada je Kurtoa, u potpuno bezazlenoj situaciji, osetio bol i zatražio lekarsku pomoć. Iako je pokušao da stisne zube i nastavi nakon pauze za hidrataciju, bol je bio jači. Nekoliko minuta kasnije, zamenio ga je Lemens.

Nakon utakmice, Kurtoa je dao izjavu koja je podigla veliku prašinu u Belgiji, nagovestivši da bi njegova reprezentativna karijera mogla biti pri kraju.

- Što se tiče moje budućnosti u reprezentaciji, videćemo. Možda bih voleo da napravim pauzu od Lige nacija, jer to nije najvažnije takmičenje, i da se eventualno vratim za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Ali na kraju, to je odluka koju savez mora da donese. Ako ne, onda je možda danas bio moj poslednji meč - izjavio je vidno utučeni Kurtoa.

Kurtoa je za španski DAZN detaljno objasnio šta se dogodilo na terenu i kakve je bolove osećao.

- Osetio sam nešto pri jednom dugom degažiranju. Mislim da mi se loža zategla jer sam imao preko 30 dugih lopti. Osećao sam to pri nekim odbranama, a onda se pogoršalo kod sledećeg ispucavanja. Seo sam da me doktor pregleda, želeo sam da nastavim, ali nisam mogao da udarim loptu. Selektor mi je rekao da ako nisam na 100 odsto, bolje je da me zameni. Rekao sam da se osećam loše, ali sam hteo da vidim kako će ići. Ipak, ako trener želi nekoga ko je potpuno spreman, to je u redu - objasnio je Belgijanac.

Uprkos povredi, Kurtoa se osvrnuo i na samu utakmicu, ali i na veliku grešku svog kolege Lemensa kod gola Mikela Merina.