Jedan od najspornijih detalja četvrtfinala Svetskog prvenstva između Španije i Belgije dogodio se u 62. minutu, kada su Belgijanci žestoko protestovali tražeći jedanaesterac zbog igranja rukom Rodrija u kaznenom prostoru.

Pri rezultatu 1:1 lopta je pogodila vezistu Španije u ruku, ali je glavni sudija Majkl Oliver odmah pokazao da se igra nastavi. Još zanimljivije, iz VAR sobe nije stigao poziv za pregled sporne situacije.

Iako su belgijski fudbaleri bili uvereni da su oštećeni, prema važećim pravilima fudbalske igre Oliver je doneo ispravnu odluku.

Naime, igranje rukom nije kažnjivo ukoliko lopta prethodno dođe od saigrača igrača koji je dodirne rukom. Upravo to se dogodilo u ovoj situaciji - pre nego što je pogodila Rodrija, lopta se odbila od njegovog saigrača Ajmerika Laporta.

Postoji samo jedan izuzetak od tog pravila. Ukoliko nakon takvog kontakta rukom ekipa koja napada odmah postigne pogodak, gol mora biti poništen bez obzira na to što je lopta prethodno došla od saigrača.

Kako u ovom slučaju nije bilo gola niti bilo kakve direktne koristi od kontakta rukom, nije postojala osnova ni za dosuđivanje jedanaesterca.

Španija je na kraju slavila sa 2:1 i izborila plasman u polufinale Svetskog prvenstva, gde će se za mesto u finalu boriti protiv selekcije Francuske.