Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Vimbldona, pošto je danas u Londonu u polufinalu izgubio od Italijana Janika Sinera 6:4, 6:4, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 20 minuta. Đoković je osmi teniser sveta, dok se Siner nalazi na prvom mestu ATP liste.

Đoković je posle meča bio brutalno iskren o svojoj partiji.

- Ne znam šta sam mogao drugačije. Nisam mogao mnogo da uradim, razneo me je. Voleo bih da se vratim makar još jednom, videćemo. Kasnio sam pola koraka u svakom udarcu. Bio je za jedan nivo bolji od mene ili više. Nisam bio dovoljno oštar, nisam brzo reagovao, nisam bio u pravoj ravnoteži - rekao je Novak na samom početku i dodao:

- Prošle godine sam bio povređen. Tada nisam očekivao mnogo. Sada sam bio okej fizički. Ne najsvežiji, ali... Bio je dominantan i mnogo bolji igrač na terenu.