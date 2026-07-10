Srpski teniser, Novak Đoković, napredovaće na ATP listi, uprkos porazu u polufinalu Vimbldona.

Kao i prošle godine, Novaka je u istoj fazi zaustavio Siner i to maksimalnim rezultatom.

Đoković će od ponedeljka biti ponovo sedmi igrač sveta, čime je skočio za jednu poziciju.

Zverev je plasmanom u finale obezbedio drugo mesto na kom je pretekao Karlosa Alkarasa, koji ne igra zbog

povrede već nekoliko meseci.

Tejlor Fric je doživeo veliki pad u Top 10 i sada će biti 10. igrač sveta.

Feliks Ože-Aljasim ostaje četvrti na svetu, Aleks de Minor je sada peti, Ben Šelton šesti, Danil Medvedev osmi, a Flavio Koboli deveti.

Australijancu i Italijanu ovo će biti najbolji plasman u karijeri.