Fudbalere Crvene zvezde u nedelju od 18 časova očekuje generalna proba pred start nove sezone protiv ekipe Zenita u Sankt Peterburgu, a već u petak prvi zvaničan meč nove takmičarske godine protiv Mačve na "Marakani".

Crveno-beli uporedo sa spremanjem za zvaničan fudbal završavaju i poslove oko dovođenja i odlazaka igrača. Novi fudbaler koji je napustio crveno-bele jeste talentovani štoper Vuk Roganović. Omladinski reprezentativac Srbije prebačen je u redove Grafičara gde će sticati iskustvo u seniorskom fudbalu.

Roganović je nedavno produžio ugovor sa Zvezdom do 2029. godine i na njega se ozbiljno računa u Zvezdi. Sasvim logičan potez je prelazak na Senjak gde su mnogi Zvezdini talenti stasavali i kasnije zaigrali u prvom timu.

Kada govorimo o štoperima tu se pre svega misli na Stefana Gudelja i Veljka Milosavljevića.