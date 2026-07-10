Mlađe seniorke Srbije će se za vikend boriti za treću uzastopnu medalju u ovoj kategoriji.

Na prvom Evropskom prvenstvu uzele su srebro, na drugom takođe, a sad su na dobrom putu da osvoje odličje i u trećem izdanju.

Naše devojke će u polufinalu igrati protiv Holandije u subotu od 12.30 časova. U drugom polufinalu, od 15.30 časova, igraće Italija – Španija.

Termini polufinala su promenjeni jer će se istog dana u istoj dvorani, ali od 19.30 časova sastati seniori Holandije i Finske u drugom meču finala Evropske lige 2026.