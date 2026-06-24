Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Veljko Mašulović sa 16 poena, dok je Lazar Marinović zabeležio 14. U reprezentaciji Japana najbolji je bio Takahaši Ran sa 22 poena.



Odbojkaši Srbije će naredni meč u Orleanu odigrati u petak od 20.30 časova protiv Kube. Srpske odbojkaše potom očekuju dueli protiv Francuske (subota, 20.30) i Sjedinjenih Američkih Država (nedelja, 20.30).

Srbija se trenutno nalazi na petom mestu na tabeli LN sa devet bodova, dok je Japan na prvoj poziciji sa 14.