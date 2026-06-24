Dinamo Jug iz Vranja, koji je prošle sezone igrao u Prvoj ligi Srbije i koji je trebalo da i u predstojećoj nastupa u drugom rangu srpskog fudbala, izneo je saopštenje čitave uprave koja je odlučila da ode, a klub se nalazi pred gašenjem.

Saopštenje Upravnog odbora prenosimo u celosti:

- Kompletan Upravni odbor FK „Dinamo JUG” podnosi neopozivu ostavku!

Upravni odbor Fudbalskog kluba „Dinamo JUG” iz Vranja, člana Prve lige Srbije, obaveštava sportsku i širu javnost da podnosi neopozivu ostavku na vršenje svih funkcija u klubu.S obzirom na to da je FK „Dinamo JUG” klub čiji je osnivač Grad Vranje, ovim činom aktuelni Upravni odbor vraća upravljanje klubom njegovom osnivaču. Razlog za ovaj težak i odgovoran korak jeste dugogodišnji problem finansiranja kluba od strane Grada Vranja.

Na ovu odluku primorani smo nakon niza bezuspešnih razgovora sa gradskim većnikom za sport Nenadom Đorđevićem, gradskim većnikom za finansije Bojanom Kostićem, kao i sa rukovodstvom Grada Vranja.Ovo je nesumnjivo jedan od najtežih trenutaka u istoriji vranjskog sporta. Sa dubokim žaljenjem konstatujemo da se, u periodu od samo pet godina, još jedan fudbalski klub nalazi pred gašenjem.Podsećamo javnost da je projekat „Dinamo JUG” od samog početka imao podršku Grada Vranja.

Za veoma kratko vreme klub je postao simbol Vranja i ponos čitavog juga Srbije. Nažalost, pojedinci to nisu prepoznali, iako su tvrdili da je „Dinamo JUG” sastavni deo sportske strategije grada - navodi se u saopštenju kluba.





