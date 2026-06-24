Fišerovi pomoćnici će takođe biti iz Kanade Majkl Barvegen i Lajs Arfa.

Utakmica između Hrvatske i Gane biće odigrana 27. juna od 23 časa u Filadelfiji.

Drugi meč trećeg kola grupe L između Engleske i Paname, koji je na programu 27. juna od 23 sata u Ist Raderfordu, sudiće Abdulrahman Al-Jasim iz Katara. Njemu će pomagati sunarodnici Taleb Al-Mari i Saud Al-Makale.

FIFA je odredila da utakmicu trećeg kola grupe K između Kolumbije i Portugala sudi Alireza Fagani iz Australije. Pomoćne sudije biće takođe iz Australije Džordž Lakrindis i Endrju Lindsi. Duel između Kolumbije i Portugala biće odigran 28. juna od 1.30 časova u Majamiju.

U isto vreme u Atlanti biće odigran drugi meč trećeg kola grupe K između Demokratske Republike Kongo i Uzbekistana. Ovu utakmicu će suditi Nemac Feliks Cvajer, a njemu će pomagati sunarodnici Robert Kempter i Kristijan Dic.

Meč trećeg kola grupe J između Alžira i Austrije, koji je na programu 28. juna od četiri časa u Kanzas Sitiju, sudiće Ilgiz Tantašev iz Uzbekistana, a pomagaće mu sunarodnici Andrej Capenko i Timur Gajnulin.

Drugi duel trećeg kola grupe J između Jordana i Argentine biće odigran 28. juna od četiri sata u Dalasu. Glavni sudija na ovoj utakmici biće Ištvan Kovač iz Rumunije. Njemu će pomagati sunarodnici Mihai Marika i Ferenc Tunjogi.