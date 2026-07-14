Ceremonija zatvaranja FIFA Svetskog prvenstva 2026, koja će se održati pre finalne utakmice na stadionu Njujork Nju Džerzi u nedelju, 19. jula, proslaviće nezaboravno putovanje 48 timova kroz tri zemlje domaćina i 16 gradova domaćina tokom turnira.

Ovaj šou prepun zvezda donosi nastupe Laure Pauzini, Nikol Šerzinger, Robija Vilijamsa i Aj-Šou-Spida, kao i specijalno pojavljivanje Toma Kruza, okupljajući neka od najvećih svetskih imena iz sveta muzike i zabave za nezaboravnu proslavu pre samog početka utakmice

Dobitnica nagrada Emi, Gremi, Oskar i Toni, Dženifer Hadson, izvešće specijalnu verziju himne Sjedinjenih Američkih Država pre finala FIFA Svetskog prvenstva 2026™. Moćan nastup Hadsonove, jedne od najpriznatijih svetskih izvođačica, pripremiće scenu za najveću fudbalsku utakmicu.

U kreativnoj produkciji sa kompanijom Balič Vonder Studio, ceremonija zatvaranja proslaviće strast, emociju i globalni duh koji su obeležili 23. FIFA Svetsko prvenstvo: istorijski događaj sa 48 timova koji je oborio rekorde i inspirisao novu generaciju devojčica i dečaka širom sveta da sanjaju. Još izvođača i specijalnih gostiju biće najavljeno u narednim danima.











