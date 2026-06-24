Bosna i Hercegovina je u velikom problemu pred utakmicu sa Katarom od 21 čas na Svetskom prvenstvu. Biće to istorijska utakmica za Bosance i pobedom bi gotovo sigurno obezbedili plasman u nokaut fazu. Ipak, uoči meča odluke suočavaju se sa kadrovskim problemima.

Od ranije se zna da zbog suspenzije i crvenog kartona neće biti Tarika Muharemovića u zadnjoj liniji, a sada su došle vesti da neće igrati ni Amar Dedić. Desni bek nije trenirao sa ekipom i mediji u BiH navode da neće biti spreman za Katar.

Što se tiće pozicije desnog beka vrlo verovatno jedina opcija je Arjan Malić, mada bi i Amar Memić mogao da se povuče malo defanzivnije sa desnog krila i da odmeni do sada neprikosnovenog Dedića. Što se tiće štopera tu je opcija mnogo više.

Pored Nikole Katića koji se očekuje kao standardni štoper na mestu centralnog defanzivca opcije su Denis Hadžikadunić, Nihad Mujakić i Stjepan Radeljić.