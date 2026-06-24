Italijanski teniser Janik Siner pobedio je Britanca Kamerona Norija sa 6:3, 6:3 u egzibicionom meču u Harlingemu.

Bio je to prvi meč za Sinera nakon skoro mesec dana, pošto je još 28. maja ispao u drugom kolu Rolan Garosa od Huana Manuela Serundola sa 3:2 u setovima.



Tada je Siner bio na gem do pobede, ali je onda doživeo zdravstvene probleme, jedva je stajao na nogama i pretrpeo je poraz.

Ipak, problemi su iza njega i napravio je odličnu uvertiru za Vimbldon.

Zanimljivo je da je Novak Đoković otkazao učešće na egzibicionom turniru u Harlingemu, gde je trebalo da igra protiv Karena Hačanova. Umesto toga je trenirao, a nije poznato zbog čega je odjavio pomenutu egzibiciju.

Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula, a žreb je zakazan za petak u 11 časova.

