Dan pre ove objave, Vimbldon je na Instagramu okačio da je Novak treći nosilac, ali je ta informacija ubrzo uklonjena.

To znači da bi Đoković već u četvrtfinalu mogao da se sastane sa prvim reketom sveta Janikom Sinerom.

Za drugog nosioca postavljen je Aleksander Zverev, zatim sledi Feliks Ože-Alijasim, pa Ben Šelton, Aleks de Minor i Tejlor Fric. Iza Đokovića su Danil Medvedev, Flavio Koboli, Aleksander Bublik.

Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula, a žreb je na programu u petak.

