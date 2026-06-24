Srbin je trenutno osmi na ATP listi, ali kako drugoplasirani Karlos Alkaraz ne učestvuje zbog povrede, tako je Novak postao sedmi nosilac, što je zvanično objavio Vimbldon.
Dilema je razrešena, najbolji teniser svih vremena Novak Đoković postavljen je za sedmog nosioca na Vimbldonu.
Dan pre ove objave, Vimbldon je na Instagramu okačio da je Novak treći nosilac, ali je ta informacija ubrzo uklonjena.
To znači da bi Đoković već u četvrtfinalu mogao da se sastane sa prvim reketom sveta Janikom Sinerom.
Za drugog nosioca postavljen je Aleksander Zverev, zatim sledi Feliks Ože-Alijasim, pa Ben Šelton, Aleks de Minor i Tejlor Fric. Iza Đokovića su Danil Medvedev, Flavio Koboli, Aleksander Bublik.
Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula, a žreb je na programu u petak.
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