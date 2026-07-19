Najbolji srpski teniser Novak Đoković ponovo je pokazao da prati šta mu fanovi pišu na društvenim mrežama, a jedan komentar posebno je privukao pažnju.

Na jednom od snimaka na kojima Đoković igra košarku, pojavio se komentar od jednog fana: "Dođi u Crvenu zvezdu, brate".

Novak je na to odgovorio "Hahaha, spreman sam, brate!".

Njegov odgovor brzo je privukao veliki broj lajkova i pozitivnih reakcija navijača, koji su komentar shvatili kao simpatičnu šalu i još jedan dokaz da Đoković rado komunicira sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Poznato je odavno da je Đoković navijač Crvene zvezde, često smo mogli da ga vidimo u "Beogradskoj areni", gde prati crveno-bele u Evroligi.