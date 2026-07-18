Radi se o igraču Patriku Boldvinu Džunioru, koji je prethodne sezone nastupao za Sakramento Kingse i njegov razvojni tim.

Patrik Boldvin Džunior je na ovaj način postao i četvrto pojačanje Zvezde ovog leta, a jako moguće i poslednje za ekipu sa Malog Kalemegdana. Crveno-beli su pre njega doveli Krisa Džonsa, Davida Kramera i Džonatana Motlija.

Kada se radi o Boldvinu Džunioru, on igra na pozicijama tri i četiri, pa nije baš najjasnije koju će ulogu imati u Zvezdi u idućoj sezoni.

Svakako, Boldvin je bio u ekipi Milvoki Pantersa u NCAA, a onda je nastupao u NBA ligi. Bio je u Golden Stejtu, Vašington Vizardsima, Los Anđeles Klipersima, Filadelfija Seventisksersima i Sakramento Kingsima, odakle i stiže u Beograd.

Ipak, Boldvin je daleko bolji bio u razvojnim ekipama ovih franšiza. Prethodne sezone je u ekipi Stokton Kingsa imao prosek od 21.7 poena, 9.7 skokova i 1.3 asistencije.