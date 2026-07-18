Američki košarkaš Dejvion Minc novi je član Dubaija, saopštio je danas šampion ABA lige.

Kako je saopšteno, doskorašnji član nemačkog Vircburga je sa čelnicima Dubaija potpisao "višegodišnji ugovor".

Minc (28) je prošle sezone u nemačkom šampionatu u proseku davao po 16.4 poena, a imao je i 3.3 skoka i tri asistencije.

U nemačkoj ligi prosečno je beležio 16,4 poena, 3,3 skoka i 3 asistencije na 31 utakmici, dok je u FIBA Ligi šampiona imao učinak od 15,6 poena, 3,2 skoka i 2,3 asistencije na 14 mečeva.