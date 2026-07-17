Karlik Džons je tokom prošle sezone potpisao novi ugovor sa Partizanom i naredne sezone će biti udarna igla crno-belih.

Reprezentativac Južnog Sudana se i dalje nalazi na odmoru od svega prošle sezone i trenutno je u Sjedinjenim Američkim Državama. On se i u slobodne dane posvetio košarci, a sada je obukao i drugi dres, pored toga što organizuje i svoj kamp.

Naime, Džons nastupa na čuvenom turniru "The Smith League" koji se održava u Sinsinatiju, koji je ujedno i njegov rodni grad. On je na ovom turniru nastupao i prošle sezone, a sada je odlučio da nastupa u crveno-crnim bojama.

Pored Karlika Džonsa, učestvuju i Džordon Kroford, ali i Darijus Bejzli.