Reprezentativac Perua Serhio Penja novi je fudbaler OFK Beograda, saopštio je večeras klub iz glavnog grada Srbije.

Penja (30) je od 2017. godine standardni reprezentativac Perua, a za južnoameričku selekciju je odigrao 51 utakmicu i postigao četiri gola.

- Zdravo, samo sam hteo da vam kažem da sam stigao u Beograd pre nekoliko dana. Čuo sam da ovaj klub ima veliku istoriju. U prošlosti je igrao protiv klubova kao što su Totenhem, Atletiko Madrid, Galatasaraj. Navijači su, takođe, sjajni, pa očekujem lepu atmosferu. Sezona uskoro počinje, nadam se dobrim rezultatima - rekao je Penja.

Fudbaler iz Perua je karijeru počeo u Alijanci iz Lime, a igrao je još i za San Martin, Granadu, Tondelu, Emen, Malme, PAOK i Sakarijaspor.

OFK će u nedelju gostovati Vojvodini u prvom kolu Superlige Srbije.