Fudbaleri OFK Beograda iza sebe imaju odličnu sezonu. Tim sa Karaburme je završio kao šesti u Superligi Srbije, a ostvaren je veliki napredak u vrednosti ekipe.

Najvredniji fudbaleri „romantičara“ jesu momci rođeni 2007. i 2005. godine i čija vrednost je, po Transfermarktu dosegla cifru od 3,5 miliona evra, a to su Aleksa Cvetković i Andrej Pavlović. Iza njih je odma još jedan hit Superlige Srbije, Aleksej Vukičević, čija vrednost se procenila na oko 1,8 miliona evra.

Skok u vrednosti doživeli su i Egor Prucev (1,5 miliona), Stefan Despotovski (1,5 miliona) i Balša Popović (1,2 miliona), koji su imali zapažene sezone iza sebe. Svoj trojici vrednost je prešla milion nakon ovih skokova. Pored domaćih fudbalera, dokaz da skauting OFK Beograda radi sjajan posao, jesu vrednosti stranih igrača. Nako prodaja Džeja Enema i Diogo Bezere, dovedene su zamene, koji sve više dolaze do izražaja. Skok u ceni doživeli su Mamamdu Fol (500 hiljada), Tajler Vouter (600 hiljada), Jakuba Silue (700 hiljada) i Ethan Hoard (1 miliona).

Skoro ceo tim plavo-belih je dobio napredak u ceni, jedini koji su pali, ali shodno godinama i normalno, jesu više iskusni fudbaleri, koji iza sebe već imaju bogate karijere. Sve ovo je dovelo do toga da plavo-beli postanu treći najskuplji tim u Superligi Srbije, sa vrednošću od 22 miliona evra.

Ispred OFK Beograda su po vrednosti samo Crvena zvezda i Partizan, što dovoljno govori o tome koliki je skok ostvario klub sa Karaburme.

O tome je govorio jedan od najiskusnijih igrača tima Saša Marković.

- Klub je stvarno puno napredovao. Počevši od Balše Terzića, Andreja Mrkele, svih ljudi koji posvećeno rade i koji su vratili OFK Beograd tamo gde pripada. Svake godine postajemo sve veći i veći klub, kao što OFK Beograd i zaslužuje, jer pripada toj velikoj četvorci zajedno sa Zvezdom, Partizanom i Vojvodinom i stvarno zaslužuje da bude tu. Svake godine postajemo sve veći i veći i nadam se da ćemo u budućnosti biti onaj baš pravi OFK Beograd, kao što i napreduje svake godine - rekao je Marković za Max sport.

Poseban akcenat je stavio na Aleksu Cvetkovića.

- Aleksa Cvetković je baš dobar. Igra veznog, dobro radi. Okej klinci su, postoje turbulencije, igraju malo bolje, pa malo lošije, ali eto Cvele je baš nadošao. On je primer kako je dobro stasao i krenuo da igra baš dobar fudbal sa dosta trke i rada za ekipu. Svi su ostavili dobar utisak, ali je on na mene ostavio poseban.

O važnosti prodaje igrača, kao i njihovom razvoju je govorio sportski direktor Andrej Mrkela.

- Pre svega, meni je bitan karakter svakog fudbalera i kakav je čovek. To je mnogo važno i mislim da bez toga ne možeš da budeš veliki igrač. Mi smo klub koji ne može da dovede igrača koji je negde tamo u nekoj ligi postigao 20 golova i igra u vrhunskoj formi, takvi su za nas nedostupni. OFK Beograd mora dobrim skautingom da prepozna igrača koji je negde imao slabiju sezonu, povredu ili vidimo da u trenutnom klubu ne pruža ono što može. Naša platežna moć nije velika i nama su dostupni igrači koji su prošli ispod radara i nisu imali vrhunske sezone. Primer je Džej Enem koji je u kiparskoj ligi dao svega tri gola za dve godine, ali smo ga pratili šest meseci i videli potencijal da jednog dana može da vredi nekoliko miliona evra, i mislim da se nismo prevarili. Takođe, tu su Diogo Bezera i Gleofilo Vlajter. Imali smo i primer Stojiljkovića koji je iza sebe imao dve loše sezone u Darmštadu. Bio je nekada veliki potencijal, ali se u tom trenutku nije najbolje snašao, pa je došao kod nas na šest meseci i potpuno oživeo karijeru. Nažalost, na kraju nismo uspeli da se dogovorimo oko otkupa njegovog ugovora, ali on sada igra u Pizi koja ga je platila oko tri miliona evra. Dosta pažnje posvećujemo skautingu da bismo unapred videli stvari koje mogu da se dogode u budućnosti - rekao je Mrkela za Max sport.