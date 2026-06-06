Italijanski stručnjak Vinćenco Italijano novi je trener fudbalera Bešiktaša, saopštio je danas turski klub.

- Potpisan je ugovor sa Vinćencom Italijanom da bude glavni trener našeg tima do kraja sezone 2027/28 - stoji u objavi "orlova".

Italijano (48) je prethodne dve sezone predvodio Bolonju, sa kojom je u sezoni 2024/25 osvojio Kup Italije, a radio je i u Fjorentini i Speciji.

Bešiktaš je minule sezone završio kao četvrti u turskom šampionatu i na leto će igrati kvalifikacije za Ligu konferencije.