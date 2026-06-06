Odbojkašice Srbije poražene su danas od Kine rezultatom 3:0 u trećem meču prvog vikenda Lige nacija.

Po setovima je bilo 25:21, 25:21, 25:21.

Ksin Tang je predvodila Kineskinje sa 14 poena, Aokijan Vang je imala 13, a Jušan Žuang 12.

Anja Zubić i Branka Tica su bile najbolje u Srbiji sa po 14 poena.

Srbija je posle startne pobede nad Tajlandom, vezala poraze od Poljske i Kine, a u poslednjem meču prvog vikenda Lige nacija igraće u nedelju u 9 ujutru po srpskom vremenu protiv Belgije.