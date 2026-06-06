Odbojkašice Srbije poražene su danas od Kine rezultatom 3:0 u trećem meču prvog vikenda Lige nacija.
Po setovima je bilo 25:21, 25:21, 25:21.
Ksin Tang je predvodila Kineskinje sa 14 poena, Aokijan Vang je imala 13, a Jušan Žuang 12.
Anja Zubić i Branka Tica su bile najbolje u Srbiji sa po 14 poena.
Srbija je posle startne pobede nad Tajlandom, vezala poraze od Poljske i Kine, a u poslednjem meču prvog vikenda Lige nacija igraće u nedelju u 9 ujutru po srpskom vremenu protiv Belgije.
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