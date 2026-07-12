Po setovima je bilo 25:23, 25:19 i 25:15.

Srpkinje su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5-7, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru.

Aleksandra Uzelac je sa 17 poena predvodila Srbiju ka pobedi, 12 je osvojila Anja Zubić. Nikol Van De Vose je bila jedina dvocifrena u Holandiji sa 14 poena.

Izabranice Zorana Terzića će imati kraći odmor jer neće igrati na završnom turniru od 22. do 26 jula, a veoma uskoro počinju pripeme za Evropsko prvenstvo koje startuje 21. avgusta.