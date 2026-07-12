Momak iz Dablina povredio se posle pokušaja nožnog udarca na samom startu meča. Celom težinom oslonio se Irac na koleno pri doskoku, nakon čega se odmah videlo da nešto nije uredu.

Pokušao je potom Mekgregor da nastavi sa borbom iako se jasno videlo da ga koleno izdaje, i da jedva stoji na nogama, ali nije imao dovoljno snage i balansa da ostane u meču, pa je Maksu dodeljena pobeda tehničkim nokautom.

Posle borbe Irca su izviždali u dvorani i pravo je pitanje u kojem će se pravcu razvijati njegova karijera sada. Valja napomenuti da mu je ostala još jedna borba na ugovoru sa UFC-om, s tim da ostaje nedoumica da li će ispoštovati svoj deo dogovora nakon ovog peha koji je doživeo.