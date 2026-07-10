Srpska atletičarka, Adriana Vilagoš, zauzela je drugo mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Monaku, pošto je u uvodnom delu programa bacila jedan od najboljih hitaca sezone od 63,18 metara.

Četvrto nadmetanje ove godine u DL za nju i isto toliko podijuma zauzela je Vilagoš, koja je sada vezala dva druga mesta, posle Pariza. Prethodno je bila treća u Sijamenu i Oslu.

Vilagoš je najbolji hitac bacila 61.17, odnosno 60.79, kao i dva hica ispod 60 metara, uz jedan prestup.

Pobedu je četvrti put ove sezone u Dijamantskoj ligi odnela Kineskinja Ziji Jan sa 68.75, koja je ostvarila i dva bacanja iznad 64 metra pored toga, a najbolji rezultat imala u poslednjoj seriji.