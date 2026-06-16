Srpska atletičarka, Adriana Vilagoš, učestvovala je i pobedila na mitingu zlatne kontinentalne serije u Ostravi i tako odbranila titulu od prošle godine.

Pobednički rezultat srpske atletičarke iznosio je 62.92 metara. Do trijumfa je došlo u četvrtoj seriji, kada je ostvarila i jedan od najboljih rezultata ove sezone.

Tada je preuzela prvo mesto, koje nije ispustila do kraja.

Drugi najbolji rezultat ostvarila je u trećoj seriji sa 59.73 metara, a bacala je još i 59.41, 59.30, 58.41 i 57.06 metara. Za razliku od nekih prethodnih takmičenja, posebno u Sijamenu, gde je bacala i preko 63 i konstantno bila na visokim bacanjima, sada je Vilagoš isporučila najbolje kada je bilo najpotrebnije.

Drugo mesto zauzela je Sara Kolak iz Hrvatske sa 62.61, a zanimljivo je i to što je atletičarka iz susedstva u svakoj seriji gađala slično, u rasponu od 62.37 do njenog najboljeg rezultata.

Treće mesto na Ostrava Golden Spajk mitingu u bacanju koplja, zauzela je Lijana Dejvidson iz Australije sa 60.29 metara.

Adriana Vilagoš je na prethodna dva nadmetanja u Oslu i Sijamenu, u okviru Dijamantske lige oba puta bila treća.