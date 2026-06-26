Srpska reprezentativka Adriana Vilagoš osvojila je treće mesto u bacanju koplja na Mitingu u Zagrebu rezultatom 60,04 metra. Najbolji hitac ostvarila je već u prvoj seriji, a tokom takmičenja imala je još dva uspešna pokušaja preko 59 metara (59,80 m i 59,22 m). Prvu poziciju je zauzela Leoni Higli iz Švajcarske (61,14 m).

Reprezentativka Srbije Ivana Španović osvojila je četvrto mesto u disciplini troskok rezultatom 14,25 m, što predstavlja njen najbolji rezultat na otvorenom u karijeri. Njen dosadašnji lični rekord na otvorenom iznosio je 14,24 m i bio je postavljen 2022. godine na Balkanskom prvenstvu u Krajovi.

Španović je tokom takmičenja u Zagrebu ostvarila seriju skokova preko 14 metara (14,25 m, 14,18 m, 14,03 m i 14,13 m) uz dva prestupa.

Prvo mesto osvojila je olimpijska šampionka Tea Lafon iz Dominike sa preskočenih 15,25 metara. Ona je ostvarila najbolji rezultat ove sezone u svetu.