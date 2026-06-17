Adriana Vilagoš pobedila je na zlatnom mitingu iz kontinentalne serije Svetske atletike! Ona je na čuvenom Ostrava Golden Spajku stala na prvo mesto podijuma drugu godinu zaredom.

Vilagoš je do pobedničkog rezultata došla hicem od 62.92 metara, što je bilo dovoljno da iza ostavi Saru Kolak iz Hrvatske, iako je rivalka šest puta prebacila 62.

Adriana je tako nakon dva treća mesta na mitinzima Dijamantske lige u Sijamenu, gde je bacala i preko 63 metra, kao i u Oslu, došla i do trijumfa, koji će joj izuzetno značiti pred nastavak sezone.

Vilagoš je za pobedu dobila 3.500 dolara od nagradnog fonda koji je za bacanje koplja iznosio 10.000...