Posle dva treća mesta, sada je evropska vicešampionka skočila za jedno mesto i bila druga u bacanju koplja u Parizu.

Hitac iz druge serije leteo je 63.83 metara, što je njen najbolji rezultat ove sezone! Ispred nje bila je opet mlada Kineskinja Ziji Jan, koja je bila najbolja i u Sijamenu i u Oslu (sada bacila 67.44).

Ipak, iza Vilagoš završila je olimpijska prvakinja Haruka Kitaguči sa 63.01, pa je Adriana uspela da je ovoga puta porazi i sebi donese nove vredne bodove.

Srpska atletičarka je u četiri preostale validne serije bacala koplje i 59.11, 58.99, 57.97 i 57.28 metara. Nije bilo više bacanja preko 60 metara, ali treba imati u vidu da je Vilagoš pre samo dva dana bacala koplje na zlatnom kontinentalnom mitingu u Zagrebu.

Podsetimo, Vilagoš je bila i najbolja u Ostravi nedavno, tako da ova sezona protiče u uspešnom ritmu.